Иран продолжит максимальное сопротивление против политики максимального давления

"За последние 4 года Трамп мог начать успешную дипломатию с Ираном, выбрав правильный и законный путь, но он не только не сделал этого, но и допускал худшие ошибки, которые Соединенные Штаты сделали за десятилетия", - сказал он.

По его словам, в случае победы Дональда Трампа во втором туре и продолжения политики максимального давления, он не достигнет никакого соглашения.

"Мы готовы продолжать политику максимального сопротивления в случае продолжения враждебной политики США против Ирана", отметил он.

Рабии назвал утверждения офицера американской разведки о так называемом вмешательстве Ирана, России и Китая в президентские выборы США необоснованными.

"Исламская Республика Иран призывает всех стран не вмешивать в определение судьбы Ливана", добавил он, отметив, что Иран находится в тесном контакте с Ливаном, и продолжит направить гумпомощи пострадавшим людям.

4 августа в районе морского порта Бейрута прогремел взрыв. В результате взрыва погибли более 158 человек, свыше 6 тысяч получили ранения. Разрушены и повреждены десятки домов.

Следите за нами в Twitter @irnarussian