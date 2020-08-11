Санкции не оказали влияния на культурные программы Италии в Иране: посол

"С тех пор как я приехал в Иран, мы провели многие культурные программы, и иранская сторона также приветствовала нашу инициативу на этой сфере", сказал Перроне, который назначен послом Италии в Иране в июле 2019 года.

По его словам, иранские правительственные организации заинтересованы в сотрудничестве с Италией, поэтому итальянскому посольству в Тегеране удалось проводить программы в таких областях, как кино, искусство, театр, архитектура, дизайн и археология.

Говоря о роли журналистов в укреплении отношений двух стран, посол Италии отметил, что итальянские СМИ заинтересованы писать про Иран. Он добавил, что итальянские журналисты должны посетить Иран, чтобы представить реальный образ этой страны.

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