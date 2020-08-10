В Иране сообщили о производстве 1,5 млн тонн рыбной продукции в этом году

«В этом году выращивание объектов аквакультуры в стране впервые превзойдет морское рыболовство, и эта тенденция сохранится в ближайшие годы благодаря инвестициям в сектор аквакультуры», - сказал он.
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Тегеран, 10 августа, ИРНА - Глава Организации рыболовства Ирана Набиолла Хунмирзаи сказал, что в зависимости от погодных условий объем морского рыболовства и аквакультуры в стране в этом году прогнозируется на уровне 1,5 миллиона тонн, из которых доля аквакультуры составляет 800 тысяч тонн, а морского рыболовства - 700 тысяч тонн.
«В этом году выращивание объектов аквакультуры в стране впервые превзойдет морское рыболовство, и эта тенденция сохранится в ближайшие годы благодаря инвестициям в сектор аквакультуры», - сказал он.
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