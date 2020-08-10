10 авг. 2020 г., 20:58
Journalist ID: 2388
News Code: 83902963
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Постпред Ирана призвал СБ противостоять односторонности США

Постпред Ирана призвал СБ противостоять односторонности США

Тегеран, 10 августа, ИРНА - Постоянный представитель Ирана при Организации Объединенных Наций Маджид Тахт-Раванчи в ответ на антииранскую резолюцию США об эмбарго на поставки оружия заявил, что Совет Безопасности должен еще раз отвергнуть принуждение и односторонность США.

«Соединенные Штаты прибегли к иранофобии и угрозам, чтобы заручиться поддержкой для своего незаконного решения о продлении эмбарго на поставки оружия в Иран, которое нарушает резолюцию 2231 Совета Безопасности», - отметил он.

«СБ должен снова отказаться от принуждения и односторонних действий, как он это сделал, когда Соединенные Штаты представили резолюцию», - добавил он.

Предложенная резолюция США о введении эмбарго на поставки оружия в Иран и наложении на него строжайших правил, которая считается объявлением войны Ирану, должна быть представлена ​​в Совет Безопасности сегодня, и у членов будет 24 часа, чтобы выразить свое мнение по электронной почте.

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