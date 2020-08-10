10 авг. 2020 г., 14:55
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News Code: 83902634
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Фильм «Уроки вождения» представлен на Американском кинофестивале в Манхэттене

Фильм «Уроки вождения» представлен на Американском кинофестивале в Манхэттене

Тегеран, 10 августа, ИРНА – Фильм «Уроки вождения» иранского производства режиссера Марзие Риахи вошел в финальный DVD-пакет Манхэттенского кинофестиваля.

Короткометражный фильм «Уроки вождения» режиссера Марзие Риахи был выпущен на DVD финалистов Манхэттенского кинофестиваля в США.

Манхэттенский кинофестиваль имеет право на получение премии «Оскар» и является крупнейшим и первым Всемирным фестивалем короткометражных фильмов в мире, который представит 10 выбранных финалистов в 400 кинотеатрах на 6 континентах.

Ранее короткометражный фильм «Уроки вождения» был показан для публики в кинотеатре Arena Cinelounge Sunset в течение недели, 20-26 сентября, что обеспечило ему участие в конкурсе Оскар 2020.

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