10 авг. 2020 г., 14:12
Journalist ID: 2390
News Code: 83902550
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СБ ООН не должны попасть в ловушку США: Иран

СБ ООН не должны попасть в ловушку США: Иран

Тегеран, 10 августа, ИРНА – Продолжение оружейного эмбарго в отношении Ирана больше всего считается угрозой против СБ ООН и его законных механизмов, заявил представитель МИД ИРИ Аббас Мусави в ответ на действия США для продления оружейного эмбарго.

"Члены СБ ООН не должны попасть в ловушку США", заявил Мусави в своей еженедельной пресс-конференции в понедельник, добавив, что американцы хотят уничтожить Совет безопасности или сделать его послушным.
Мусави выразил надежду на неэффективность акта США благодаря осведомленности лидеров независимых стран мира.
Он также назвал утверждения американских властей о вмешательстве Ирана в президентские выборы США нелепыми, отметив, что Иран не обращает внимания на внутренние партии США, а оценивает их поведение и позицию в отношении Исламской Республики.
В ответ на вопрос ИРНА об отставке специального представителя США по Ирану Брайана Хука, и о провале США в создании глобальной кампании против Ирана Мусави заявил, что замена спецпредставителей США Ирану не важна. "Когда они (США – ред.) терпят неудачу, тогда будут заменить чиновников, естественно. То же самое и в футболе, проигравшая команда меняет игроков", заключил он.
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