СБ ООН не должны попасть в ловушку США: Иран

"Члены СБ ООН не должны попасть в ловушку США", заявил Мусави в своей еженедельной пресс-конференции в понедельник, добавив, что американцы хотят уничтожить Совет безопасности или сделать его послушным.

Мусави выразил надежду на неэффективность акта США благодаря осведомленности лидеров независимых стран мира.

Он также назвал утверждения американских властей о вмешательстве Ирана в президентские выборы США нелепыми, отметив, что Иран не обращает внимания на внутренние партии США, а оценивает их поведение и позицию в отношении Исламской Республики.

В ответ на вопрос ИРНА об отставке специального представителя США по Ирану Брайана Хука, и о провале США в создании глобальной кампании против Ирана Мусави заявил, что замена спецпредставителей США Ирану не важна. "Когда они (США – ред.) терпят неудачу, тогда будут заменить чиновников, естественно. То же самое и в футболе, проигравшая команда меняет игроков", заключил он.

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