Азиатская конфедерация высоко оценила деятельность иранского совета регби

Представитель Всемирной федерации в Азии Ридзал Сат (Ridzal saat) высоко оценил проведение шести занятий по тренингу, чтобы познакомить иранских рефери и тренеров по регби с новейшими методами.

Занятия проводились онлайн из-за вспышки коронавируса, которому доверяли тренеры и судьи по регби, а официальные лица азиатского регби были полностью осведомлены о курсах.

Скоро эти занятия будут проводиться среди женщин, и Азиатская конфедерация регби будет знать об этих занятиях.

Следите за нами в Twitter @irnarussian