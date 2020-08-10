10 авг. 2020 г., 12:56
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News Code: 83902402
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Азиатская конфедерация высоко оценила деятельность иранского совета регби

Азиатская конфедерация высоко оценила деятельность иранского совета регби

Тегеран, 10 августа, ИРНА - Азиатская конфедерация высоко оценила программы Иранского совета регби по проведению тренингов для тренеров и судей и уделению особого внимания повышению их уровня знаний.

Представитель Всемирной федерации в Азии Ридзал Сат (Ridzal saat) высоко оценил проведение шести занятий по тренингу, чтобы познакомить иранских рефери и тренеров по регби с новейшими методами.

Занятия проводились онлайн из-за вспышки коронавируса, которому доверяли тренеры и судьи по регби, а официальные лица азиатского регби были полностью осведомлены о курсах.

Скоро эти занятия будут проводиться среди женщин, и Азиатская конфедерация регби будет знать об этих занятиях.

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