9 авг. 2020 г., 23:48
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Тегеран прокомментировал послание ССАГПЗ в СБ ООН с просьбой о продлении эмбарго на поставки вооружений в Иран

Тегеран прокомментировал послание ССАГПЗ в СБ ООН с просьбой о продлении эмбарго на поставки вооружений в Иран

Тегеран, 9 августа. ИРНА — "Это заявление было продиктовано и сделано в одностороннем порядке", заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави, комментируя письмо Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) в Совет Безопасности (СБ) ООН с просьбой о продлении эмбарго на поставки вооружений в Иран.


Ранее ССАГПЗ в который входят Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Бахрейн, Кувейт и Катар, обратился в СБ ООН с требованием продлить оружейное эмбарго в отношении Ирана.
"К сожалению, похоже, что так называемый Совет сотрудничества Персидского залива стал представителем некоторых недальновидных людей внутри совета и за пределами региона, который проводит антииранскую политику", сказал Мусави.
"ССАГПЗ находится на пике своей неэффективности. Кроме того, внутренние разногласия и нереалистичная политика сделали совет бесплодным. Поступая таким образом, он игнорировал реалии региона и закрыл глаза на факты и приоритеты в этой сложной ситуации", сказал он.
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