Тегеран прокомментировал послание ССАГПЗ в СБ ООН с просьбой о продлении эмбарго на поставки вооружений в Иран



Ранее ССАГПЗ в который входят Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Бахрейн, Кувейт и Катар, обратился в СБ ООН с требованием продлить оружейное эмбарго в отношении Ирана.

"К сожалению, похоже, что так называемый Совет сотрудничества Персидского залива стал представителем некоторых недальновидных людей внутри совета и за пределами региона, который проводит антииранскую политику", сказал Мусави.

"ССАГПЗ находится на пике своей неэффективности. Кроме того, внутренние разногласия и нереалистичная политика сделали совет бесплодным. Поступая таким образом, он игнорировал реалии региона и закрыл глаза на факты и приоритеты в этой сложной ситуации", сказал он.

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