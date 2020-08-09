Иран до конца года начнет производить горячую часть авиадвигателя

Пост руководителя организации гражданской авиации Ирана занял Турадж Дехгани Зангане. В этой должности он сменил Али Абедзаде, который во главе организации с 2014 года.
Церемония вступления в должности нового главы организации состоялась в воскресенье на Факультете авиационной промышленности в Тегеране.
"Сегодня Иран способен удовлетворять более 95% своей потребности в авиационной области. Иран получил международные лицензии на производство авиационной техники, и запасных частей. Мы уже начали производство компонентов авиационной техники", сказал Абедзаде.
По его словам, иранские специалисты до конца года начнут производить горячую часть авиационного двигателя.
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Тегеран, 9 августа. ИРНА — Организация гражданской авиации Ирана к концу текущего иранского календарного года начнет производить горячую часть авиационного двигателя, заявил в воскресенье бывший глава организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде.
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