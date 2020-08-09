Иран направит в Ливан еще 4 партии гумпомощи

Хеммати отметил, что Иран направил в Бейрут группу добровольцев-спасателей, которые помогают в ликвидации последствия взрыва. Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута во вторник вечером. По данным губернатора города, повреждена половина зданий столицы, больницы переполнены из-за большого количества пострадавших. По последним данным, погибли по меньшей мере 158 человек, свыше 6 тыс. получило ранения различной степени тяжести Премьер-министр Ливана Хассан Дияб на заседании Высшего совета по обороне заявил, что причиной взрыва стало ненадлежащее хранение в порту в течение шести лет 2750 тонн аммиачной селитры. Правительство Ливана объявило трехдневный траур по жертвам трагедии. Следите за нами в Twitter @irnarussian