Иран направит в Ливан еще 4 партии гумпомощи

Мешхед, 9 августа. ИРНА — После взрыва в столице Ливана Иран доставил уже 90 тонн гуманитарной помощи, заявил глава иранского общества Красного Полумесяца Карим Хеммати, добавив, что страна направит в Бейрут еще четыре партии гумпомощи весом 60 тонн.
Хеммати отметил, что Иран направил в Бейрут группу добровольцев-спасателей, которые помогают в ликвидации последствия взрыва. Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута во вторник вечером. По данным губернатора города, повреждена половина зданий столицы, больницы переполнены из-за большого количества пострадавших. По последним данным, погибли по меньшей мере 158 человек, свыше 6 тыс. получило ранения различной степени тяжести Премьер-министр Ливана Хассан Дияб на заседании Высшего совета по обороне заявил, что причиной взрыва стало ненадлежащее хранение в порту в течение шести лет 2750 тонн аммиачной селитры. Правительство Ливана объявило трехдневный траур по жертвам трагедии. Следите за нами в Twitter @irnarussian
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