9 авг. 2020 г., 13:35
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Зариф подписал мемориальную книгу в память жертв взрыва в Бейруте

Зариф подписал мемориальную книгу в память жертв взрыва в Бейруте

Тегеран, 9 августа, ИРНА – Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в воскресенье подписал мемориальную книгу в память жертв взрыва в Бейруте в посольстве Ливана в Тегеране.

Ранее Зариф в телефонном разговоре со своим ливанским коллегой заявил, что Иран готов оказать Ливану любую помощь в связи со взрывом в Бейруте.
«Наши мысли и молитвы с великим и жизнерадостным народом Ливана... Иран готов оказать любую необходимую помощь. Оставайся сильным, Ливан», — написал Зариф в Twitter на арабском языке.
4 августа в районе морского порта Бейрута прогремел взрыв. В результате взрыва погибли 158 человек, свыше 6 тысяч получили ранения. Разрушены и повреждены десятки домов.
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