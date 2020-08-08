Иран выразил протест против поддержки США террористической группировки «Тондар»

В письме, направленном сегодня Генеральному секретарю ООН постоянным представителем Исламской Республики Иран при Организации Объединенных Наций Маджидом Тахт-Раванчи, Иран выразил протест по поводу поддержки США террористической группировки «Тондар» и призвал Организацию Объединенных Наций выступить против правительства США.

В этом письме, касающемся террористических атак этой группы в Иране, а также гибели и ранения ряда граждан, а также открытого признания этой группы в совершении этих преступлений, говорится, что указанная террористическая группа будет продолжать свою деятельность из Соединенных Штатов и даже будет проводить террористические акты и саботаж.

Объявив, что о террористических преступлениях группы неоднократно сообщалосьСША через бюро интересов США в Тегеране, Тахт-Раванчи добавил, что пока Соединенные Штаты не предприняли никаких действий для предотвращения действий членов группы или их аресте в Иране.

В письме, которое будет опубликовано в качестве документа Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН, постоянный представитель Ирана при Организации Объединенных Наций призвал Соединенные Штаты прекратить поддержку террористических групп.

«Тондар» выступает за монархический строй в Иране, который перестал существовать после революции 1979 года.

В 2008 году Шармахд разработал и руководил взрывной операцией в мечети Сейед аль-Шохада в Ширазе.

В результате этого террористического акта 14 человек были убиты и 215 получили ранения.

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