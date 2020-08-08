Иран занимает первое место на Ближнем Востоке с 11 банками женского молока

Как отметил чиновник, молочные банки работают в странах Европы почти 100 лет.

«В настоящее время в мире существует около 600 банков грудного молока, первый из которых был создан в Австрии. В настоящее время в Европе существует 210 банков грудного молока, и только в Бразилии есть 210 банков молока», - сказал он.

Есть матери-доноры грудного молока, у которых высокая выработка молока в груди и у них больше молока, чем нужно их ребенку, поэтому им приходится сцеживать и выбрасывать молоко. Этих матерей доставляют в молочный центр поликлиники и пастеризуют их молоко с помощью полностью автоматических устройств на молочном банке, затем проводят необходимые тесты и хранят в специальных контейнерах в переносных холодильниках и морозильниках: пастеризованное молоко отправляется в отделение интенсивной терапии новорожденных и передается нуждающимся матерям.

Всемирная неделя грудного вскармливания проходит с 1 по 7 августа, а слоган Всемирной недели грудного вскармливания в этом году - «Здоровая планета с поддержкой грудного вскармливания».

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