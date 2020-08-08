Иран лидирует в производстве оборудования для профилактики и лечения коронавируса

«Производство аппаратов ИВЛ, компьютерной томографии и диагностических наборов, производство дезинфицирующих средств, масок, термометров - это одно из действий компаний, основанных на знаниях, в последние несколько месяцев, которые привели к появлению продуктов на внутреннем рынке или даже на международном рынке», - сказал он.

Он объявил о производстве лекарств и вакцин от коронавируса как о других действиях компаний, основанных на знаниях, и добавил: «Эти действия являются большой честью для страны, и система здравоохранения добилась успехов в предоставлении более качественных услуг и обеспечении условий».

Генеральный директор Управления развития технологий здравоохранения Министерства здравоохранения напомнил, что Иран никоим образом не отстает от передовых исследовательских центров мира. «Мы занимаем хорошие позиции в мире с точки зрения продуктов и оборудования для предотвращения коронавируса, и в будущем мы можем экспортировать эти продукты», - пояснил он.

«Удовлетворив внутренние потребности, мы можем экспортировать все виды продукции и производственное оборудование в другие страны, особенно в соседние страны», - рассказал он.

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