Иран не видит разницы между Хуком и Абрамсом



6 августа стала известно, что специальный представитель США по Ирану Брайан Хук покинет свой пост.

Эллиотт Абрамс займет должность спецпредставителя по Ирану в дополнение к своим обязанностям специального представителя по Венесуэле,

"Нет никакой разницы между Джоном Болтоном, Брайаном Хук или Эллиотом Абрамсом; Когда речь идет о политике США в отношении Ирана, то американские власти откусили больше, чем они могут прожевать", заявил Мусави, комментируя уход спецпредставителя США по Ирану в отставку, следует из сообщения на сайте внешнеполитического ведомства.

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