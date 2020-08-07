7 авг. 2020 г., 17:14
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Иран не видит разницы между Хуком и Абрамсом

Иран не видит разницы между Хуком и Абрамсом

Тегеран, 7 августа. ИРНА — Иран не видит разницы между бывшим специальным представителем США по Ирану Брайан Хук и новым спецпредставителем по Ирану Эллиотом Абрамсом, сказал официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.


6 августа стала известно, что специальный представитель США по Ирану Брайан Хук покинет свой пост.
Эллиотт Абрамс займет должность спецпредставителя по Ирану в дополнение к своим обязанностям специального представителя по Венесуэле,
"Нет никакой разницы между Джоном Болтоном, Брайаном Хук или Эллиотом Абрамсом; Когда речь идет о политике США в отношении Ирана, то американские власти откусили больше, чем они могут прожевать", заявил Мусави, комментируя уход спецпредставителя США по Ирану в отставку, следует из сообщения на сайте внешнеполитического ведомства.
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