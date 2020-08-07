7 авг. 2020 г., 16:59
Journalist ID: 2177
News Code: 83899891
0 Persons

Tags

Шамхани прокомментировал уход Спецпредставителя США по Ирану в отставку

Шамхани прокомментировал уход Спецпредставителя США по Ирану в отставку

Тегеран, 7 августа. ИРНА — США перешли от стратегии максимального давления и смены режима в Иран к стратегии предотвращения страны стать богатым, заявил Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани.

6 августа стала известно, что специальный представитель США по Ирану Брайан Хук покинет свой пост.

Эллиотт Абрамс займет должность спецпредставителя по Ирану в дополнение к своим обязанностям специального представителя по Венесуэле,

 "Брайан (Хук), как и Джон (Болтон, бывший советник по национальной безопасности при президенте США) покинул Белый дом без каких-либо достижений. Может, Майку (Помпео, госсекретарю США) тоже придется собрать чемодан перед уходом Дональда (Трампа, президента США)" написал Шамхани в своем Twitter.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

Tags

Похожие новости

Your Comment

You are replying to: .
3 + 2 =