Шамхани прокомментировал уход Спецпредставителя США по Ирану в отставку

6 августа стала известно, что специальный представитель США по Ирану Брайан Хук покинет свой пост.

Эллиотт Абрамс займет должность спецпредставителя по Ирану в дополнение к своим обязанностям специального представителя по Венесуэле,

"Брайан (Хук), как и Джон (Болтон, бывший советник по национальной безопасности при президенте США) покинул Белый дом без каких-либо достижений. Может, Майку (Помпео, госсекретарю США) тоже придется собрать чемодан перед уходом Дональда (Трампа, президента США)" написал Шамхани в своем Twitter.

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