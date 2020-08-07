Посол Ирана: Односторонние санкции против Ирана — преступление против человечности

"Односторонние_санкции, направленные против жизни и благополучия граждан страны, являются войной с гражданским населением и военным преступлением", говорится в заявлении Джалали, размещенном в аккаунте иранской дипмиссии в Twitter.
"Односторонние санкции — это преступление против человечности в условиях пандемии коронавирусной инфекции, направленное против экономической мощи, здоровья и медицинских возможностей страны", заявил дипломат.
"Страны, в отношении которых действуют жесткие санкции в связи со вспышкой коронавирусной инфекции, осуждают преступления против человечности и призывают ООН как компетентный международный орган принять срочные меры для прекращения этих незаконных действий в мире", резюмировал посол\.
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Тегеран, 7 августа. ИРНА — Односторонние_санкции одной страны против другой не имеют правовой основы в соответствии с международным правом и являются полностью незаконными. Об этом заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали.
"Односторонние_санкции, направленные против жизни и благополучия граждан страны, являются войной с гражданским населением и военным преступлением", говорится в заявлении Джалали, размещенном в аккаунте иранской дипмиссии в Twitter.
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