Посол Ирана: Односторонние санкции против Ирана — преступление против человечности

"Односторонние_санкции, направленные против жизни и благополучия граждан страны, являются войной с гражданским населением и военным преступлением", говорится в заявлении Джалали, размещенном в аккаунте иранской дипмиссии в Twitter.

"Односторонние санкции — это преступление против человечности в условиях пандемии коронавирусной инфекции, направленное против экономической мощи, здоровья и медицинских возможностей страны", заявил дипломат.

"Страны, в отношении которых действуют жесткие санкции в связи со вспышкой коронавирусной инфекции, осуждают преступления против человечности и призывают ООН как компетентный международный орган принять срочные меры для прекращения этих незаконных действий в мире", резюмировал посол\.

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