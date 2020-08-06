6 авг. 2020 г., 22:50
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News Code: 83899445
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Мусави заявил о возможности увеличения объема товарооборота между Ираном и Азербайджаном

Мусави заявил о возможности увеличения объема товарооборота между Ираном и Азербайджаном

Урмия, 6 августа, ИРНА – Официальный представитель Министерства иностранных дел Аббас Мусави заявил, что можно увеличить объемы торговли между Ираном и Азербайджанской Республикой, и в этом отношении должны использоваться все возможности.

«С реализацией целей этого проекта, часть проблем в области сельского хозяйства Западного Азербайджана будет решена за счет экспорта продукции в эту страну, и в регионе будет достигнуто экономическое процветание», - сказал он относительно решения проблем транспортных и транзитных маршрутов с Азербайджанской Республикой.

«Потенциал приграничных провинций на северо-западе страны, особенно Западного Азербайджана, по расширению экономических, научных и культурных обменов с Азербайджанской Республикой очень высок», - добавил он.

«Объем торговых обменов между Исламской Республикой Иран находится на более низком уровне, чем политические и культурные отношения с Азербайджанской Республикой, и мы надеемся увеличить объем этих обменов в экономической области, используя возможности соседних провинций», - пояснил он.

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