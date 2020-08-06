Первая партия гумпомощи Общества Красного Полумесяца Ирана прибыла в Бейрут

Первая партия гуманитарной помощи Общества Красного Полумесяца Исламской Республики Иран, содержащая 95 тонн продуктов питания и медикаментов, а также полевого госпиталя, была отправлена для оказания помощи раненым ужасного взрыва в Бейруте.

Иран является первой страной, чей Красный Полумесяц, после объявления о своей готовности направить немедленную медицинскую и продовольственную помощь, создал медицинскую группу для оказания помощи раненым из медицинской группы Красного Полумесяца, состоящей из 37 человек, включая врачей, ортопедов, анестезиологов, педиатров.

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