6 авг. 2020 г., 16:53
Journalist ID: 2388
News Code: 83899190
0 Persons

Tags

Первая партия гумпомощи Общества Красного Полумесяца Ирана прибыла в Бейрут

Первая партия гумпомощи Общества Красного Полумесяца Ирана прибыла в Бейрут

Тегеран, 6 августа, ИРНА - Первая партия гуманитарной помощи иранского общества Красного Полумесяца, состоящая из 95 тонн продуктов питания и медикаментов, прибыла в Бейрут вместе с полевым госпиталем.

Первая партия гуманитарной помощи Общества Красного Полумесяца Исламской Республики Иран, содержащая 95 тонн продуктов питания и медикаментов, а также полевого госпиталя, была отправлена для оказания помощи раненым ужасного взрыва в Бейруте.

Иран является первой страной, чей Красный Полумесяц, после объявления о своей готовности направить немедленную медицинскую и продовольственную помощь, создал медицинскую группу для оказания помощи раненым из медицинской группы Красного Полумесяца, состоящей из 37 человек, включая врачей, ортопедов, анестезиологов, педиатров.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

Tags

Your Comment

You are replying to: .
5 + 1 =