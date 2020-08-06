Фонд помощи имени Имама Хомейни выразил готовность присоединиться к планам развития торговли с Россией

В этом видеозвонке Парвиз Фаттах и ​​Казем Джалали подробно обсудили экономический потенциал России, а также способность фонда развивать экономические и торговые отношения с Россией в целях увеличения торгового баланса между двумя странами.

В продолжение этого разговора были подняты вопросы сотрудничества Фонда с компаниями, экспортирующими продукцию в Россию, а также содействие транзиту, порту, железной дороге и развитию экспортно-ориентированных товаров для российского рынка и устранению существующих барьеров.

Стоит отметить, что Иран входит в число 50 экономических партнеров России, в то время как некоторые страны региона, в том числе Турция, входят в десятку ведущих экономических партнеров России.

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