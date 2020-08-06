В Иране открыли 3 крупных и национальных проекта министерства нефти по указу Рухани

При этом на церемонии Рухани открыл три национальных проекта в форме большой и национальной программы «План и надежда на скачок в производстве» в провинциях Бушер и Лорестан.

Эксплуатация Kaveh Methanol и Middle East Kimia Pars Petrochemical Company в провинции Бушер и проект по производству катализаторов в провинции Лорестан официально начались по распоряжению президента.

В строительство и эксплуатацию этих проектов было инвестировано в общей сложности 1 млрд 570 млн. долларов США, которые полностью финансировались частным сектором.

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