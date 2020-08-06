Рухани: иранское правительство поддерживает ливанский народ

В телефонном разговоре с президентом Ливана Мишелем Ауном в четверг Хасан Рухани выразил сочувствие иранскому правительству и народу. «Взрыв в Бейруте был очень печальным для иранцев, и иранский народ разделяет эту боль», - сказал он.

«Министрам иностранных дел и здравоохранения Ирана, а также главе Красного Полумесяца было поручено поддерживать связь со своими коллегами, чтобы мы могли быстро реагировать на любые потребности и оказывать помощь нашему дружественному и братскому ливанскому народу», - добавил он.

Президент Ливана Мишель Аун также выразил благодарность иранскому правительству и народу, и отметил, что ливанский народ всегда будет благодарен по поводу внимания и любови иранского народа и правительства.

«Естественно, требуется время, чтобы изучить все аспекты этого инцидента и суммировать ущерб и необходимую помощь, но история отношений и дружбы между двумя народами Ирана и Ливана доказывает, что всякий раз, когда ливанское правительство и народ нуждаются в помощи, иранская нация и правительство гавоты помогать», - заключил он.

Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута во вторник вечером. По данным губернатора города, повреждена половина зданий столицы, больницы переполнены из-за большого количества пострадавших. По последним данным, погибли по меньшей мере 80 человек.

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