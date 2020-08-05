Аятолла Хаменеи выразил соболезнования ливанскому народу в связи с ЧП в Бейруте

"Мы сочувствуем дорогим гражданам Ливана и поддерживаем их в болезненной трагедии взрыва в порту Бейрута, в результате которого погибли и получили ранения большое количество людей и был причинен серьезный ущерб. Терпение перед лицом этой трагедии станет золотой страницей в честь Ливана", говорится в сообщении, размещенном на странице аятоллы Хаменеи в Twitter.

Ранее представитель иранского общества Красного Полумесяца Мохаммад Насири сообщил об отправке 9 тонн поставок продовольствия и медицинской помощи Ливану.

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф также сообщил, что после вчерашнего взрыва в столице Ливана Иран направляет в Бейрут мобильный госпиталь и лекарства.

Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута во вторник вечером. По данным губернатора города, повреждена половина зданий столицы, больницы переполнены из-за большого количества пострадавших. По последним данным, погибли по меньшей мере 150 человек, около 4 тыс. получило ранения различной степени тяжести.

Премьер-министр Ливана Хассан Дияб на заседании Высшего совета по обороне заявил, что причиной взрыва стало ненадлежащее хранение в порту в течение шести лет 2750 тонн аммиачной селитры. Правительство Ливана объявило трехдневный траур по жертвам трагедии.

