Джахангири Выразил соболезнования премьер-министру Ливана из-за взрыва в Бейруте

"Стабильность и безопасность Ливана важны для всех стран региона. Мы уверены, что ливанское правительство установит причину этого трагического инцидента и будет наказывать виновных", сказал Джахангири во время телефонного разговора с ливанским премьер-министром.

"Мы находимся в сложной ситуации, связанной с санкциями, но в такой же ситуации мы находимся в тесном контакте с ливанским правительством и народом", сказал Джахангири.

Он также сообщил, что общество Красного Полумесяца Ирана сегодня направило Ливану первую партию гуманитарной помощи.

Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута во вторник вечером. По данным губернатора города, повреждена половина зданий столицы, больницы переполнены из-за большого количества пострадавших. По последним данным, погибли по меньшей мере 150 человек, около 4 тыс. получило ранения различной степени тяжести.

Премьер-министр Ливана на заседании Высшего совета по обороне заявил, что причиной взрыва стало ненадлежащее хранение в порту в течение шести лет 2750 тонн аммиачной селитры. Правительство Ливана объявило трехдневный траур по жертвам трагедии.

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