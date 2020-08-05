Зариф и Кулеба обсудили результаты переговоров о компенсации за сбитый самолет

"Министры иностранных дел Исламской Республики Иран и Украины обсудили по телефону результаты первого визита иранской делегации в Киев по расследованию крушения украинского самолета PS752", говорится в сообщении, размещенном на сайте иранского внешнеполитического ведомства Ирана.
Стороны назвали конструктивными переговоры по расследованию крушения украинского самолета. " Они выразили надежду на то, что продолжение переговоров приведет к установлению фактов в кратчайшие сроки и разрешению дела о крушении украинского самолета удовлетворительным образом для народов двух стран, особенно семей и родственников жертв", отмечается в релизе.
Глава иранского МИД отметил, что Тегеран готов выплатить компенсацию за крушение пассажирского самолета Международных авиалиний Украины.
Дмитрий Кулеба, в свою очередь, заявил, что в следующий раунд переговоров в октябре украинская сторона рассчитывает получить от Ирана всю информацию относительно обстоятельств сбивания самолета.
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Тегеран, 5 августа. ИРНА — Министры иностранных дел Ирана и Украины, Мохаммад Джавадом Зариф и Дмитрий Кулеба обсудили результаты первого раунда переговоров о компенсациях за сбитый под Тегераном украинский самолет.
"Министры иностранных дел Исламской Республики Иран и Украины обсудили по телефону результаты первого визита иранской делегации в Киев по расследованию крушения украинского самолета PS752", говорится в сообщении, размещенном на сайте иранского внешнеполитического ведомства Ирана.
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