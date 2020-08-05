8-летний иранский боксёр – будущая звезда Азии

"Иранский бокс уверенно продвигается, чтобы найти путь назад к его славным десятилетиям. Али Ходадади, 8-летний боксер, впечатлил всю страну своей необычайной тренировкой. Мы делимся видео с его тренировки на различных каналах Азиатской конфедерации бокса", говорится в сообщении Азиатской конфедерации бокса.

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"Али Ходадади родился в Иране в 2012 году, ему всего 8 лет, но он может стать одной из звезд бокса Азии. Али Ходадади живет в Исфахане и тренируется в боксе. Исфахан является одним из городов в центральной части Ирана, который славится своей великолепной иранской архитектурой", отмечается в сообщении.

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