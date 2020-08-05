Рухани заявил о готовности Ирана оказать медицинскую помощь Ливану

«Ужасный взрыв в порте Бейрута, гибель и ранение десяток граждан Ливана привели к глубокой печали», заявил Рухани в своем послании своему ливанскому коллеге Мишелю Ауну.

«От имени иранского и правительства Ирана я искренно выражаю сочувствия семьям погибшим и народу этой дружественной и братской страны», добавил глава иранского правительства, пожелав скорейшего выздоровления раненым.

Рухани также выразил надежду на восстановление мира в Бейруте, и на выяснение причин инцидента.

Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута во вторник вечером. По данным губернатора города, повреждена половина зданий столицы, больницы переполнены из-за большого количества пострадавших. По последним данным, погибли по меньшей мере 80 человек.

Премьер-министр Ливана Хассан Дияб на заседании Высшего совета по обороне заявил, что причиной взрыва стало ненадлежащее хранение в порту в течение шести лет 2750 тонн аммиачной селитры. Правительство Ливана объявило трехдневный траур по жертвам трагедии.