5 авг. 2020 г., 12:28
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Рухани заявил о готовности Ирана оказать медицинскую помощь Ливану

Рухани заявил о готовности Ирана оказать медицинскую помощь Ливану

Тегеран, 5 августа, ИРНА – Тегеран готов оказать медицинскую и лекарственную помощь Ливану. Об этом заявил президент Ирана Хасан Рухани, выразив соболезнования в связи с вчерашним взрывом в районе порта Бейрута.

«Ужасный взрыв в порте Бейрута, гибель и ранение десяток граждан Ливана привели к глубокой печали», заявил Рухани в своем послании своему ливанскому коллеге Мишелю Ауну.   
«От имени иранского и правительства Ирана я искренно выражаю сочувствия семьям погибшим и народу этой дружественной и братской страны», добавил глава иранского правительства, пожелав скорейшего выздоровления раненым.
Рухани также выразил надежду на восстановление мира в Бейруте, и на выяснение причин инцидента.
Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута во вторник вечером. По данным губернатора города, повреждена половина зданий столицы, больницы переполнены из-за большого количества пострадавших. По последним данным, погибли по меньшей мере 80 человек.
Премьер-министр Ливана Хассан Дияб на заседании Высшего совета по обороне заявил, что причиной взрыва стало ненадлежащее хранение в порту в течение шести лет 2750 тонн аммиачной селитры. Правительство Ливана объявило трехдневный траур по жертвам трагедии. 

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