Новый раунд переговоров по крушению украинского самолета пройдет в октябре

"Иран выплатит компенсации за сбитый украинский самолет согласно международным документам и инструментам, которым страна привержена", сказал Бахарванд в интервью ИРНА.

"Во Франции завершили расшифровку бортовых самописцев сбитого в Иране самолета МАУ в присутствии представителей стран, которые так или иначе были вовлечены в этот вопрос", сказал он.

"Осталось лишь несколько деталей, окончательный отчет скоро будет направлен в Международную организацию гражданской авиации (ИКАО), о котором будет проинформирован иранский народ", добавил Бахарванд.

Замглавы МИД Ирана призвал зарубежные страны не политизировать инцидент с крушением украинского. "Мы попросили украинской стороне не допустить политизации инцидента с крушением украинского Boeing под Тегераном ", добавил он.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" 8 января потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.

11 января генеральный штаб Вооруженных сил Ирана сообщил, что украинский самолет, потерпевший крушение в среду под Тегераном, был по ошибке сбит иранской ракетой ПВО. Военные приняли самолет за вражескую цель, ожидая возможных нападений со стороны США.

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