Зариф выразил сочувствие народу Ливана

«Наши молитвы с великим и жизнерадостным народом Ливана», - написал он.
«Как всегда, Иран готов оказать помощь любым необходимым способом. Ливан оставайся сильным», - отметил он.
Ранее официальное ливанское информационное агентство во вторник вечером сообщило о большом пожаре в бейрутском порту.
Согласно сообщению, взрыв был настолько громким, что его услышали в столице и ее окрестностях, и на место происшествия были направлены пожарные.
Завтра в Ливане объявлен общенациональный траур.
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