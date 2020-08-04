Зариф выразил сочувствие народу Ливана

«Наши молитвы с великим и жизнерадостным народом Ливана», - написал он.

«Как всегда, Иран готов оказать помощь любым необходимым способом. Ливан оставайся сильным», - отметил он.

Ранее официальное ливанское информационное агентство во вторник вечером сообщило о большом пожаре в бейрутском порту.

Согласно сообщению, взрыв был настолько громким, что его услышали в столице и ее окрестностях, и на место происшествия были направлены пожарные.

Завтра в Ливане объявлен общенациональный траур.

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