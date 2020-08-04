Одобрено 32 новых иностранных инвестиционных проектов в Иране на сумму 1,6 млрд долларов

На 244-м заседании Совета по иностранным инвестициям, в котором приняли участие члены Совета, было одобрены 32 новых проекта с объемом иностранных инвестиций более чем 1,6 млрд долларов США, а также несколько инвестиционных проектов, связанных с увеличением капитала, продлением лицензии на инвестиции и валютными переводами иностранных инвесторов.

Эти проекты не ограничиваются конкретным сектором экономики, и его разнообразие в областях энергетики, промышленности, сельского хозяйства, транспорта и услуг расширилось. Кроме того, инвесторы из разных стран находятся в списке иностранных инвесторов. Также распределение проектов по стране отличается большим разнообразием. Так что 12 провинций страны примут эти проекты.

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