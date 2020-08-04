Иран будет председательствовать на предстоящей конференции Всемирной конвенции по борьбе против табака

«Исламская Республика Иран присоединилась к двум международным договорам о борьбе против табака в 2005 и 2018 годах. Рамочная конвенция по борьбе против табака и Протокол о ликвидации незаконной торговли табаком являются единственными договорами, зарегистрированными Всемирной организацией здравоохранения при Организации Объединенных Наций, которые объединили многие из ее государств-членов», - сказал он.

«Иран будет председательствовать на следующей конференции членов Всемирной конвенции по борьбе против табака в следующем году, и поэтому мы должны предпринять шаги, чтобы познакомить международное сообщество с нашими ценными достижениями в осуществлении этих международных договоров, учитывая позицию страны как председателя саммита», - отметил он.

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