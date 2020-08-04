Особенности иранской разведки и системы безопасности

Эти реакции в основном связаны с неожиданностью и страхом и следуют линией поощирения невиновности террористов, таких как Шармахд, и оправданием враждебного поведения этих преступников по отношению к иранской нации.

За последние два года американцы использовали все свои ресурсы в объединенной войне против Ирана в рамках стратегии «максимального давления», и, таким образом, обширные усилия системы доминирования, направленные на победу в информационных битвах, были одной из главных целей, которых врагу не удалось достичь.

Однако в этот период широко распространенная пропаганда в СМИ с "искажениями и инверсиями" пыталась подорвать общественное мнение внутри Ирана об авторитете и возможностях Ирана, особенно в области разведки.

Обзор замечательных успехов минразведки в этот период показывает силу и мощность спецслужб Исламской Республики Иран против заговоров иностранных служб и их злых агентов.

Отчасти огромная важность этих успехов объясняется тем, что структура разведки и безопасности на 100% основана на отсутствии опоры на иностранные державы, что не может быть предсказано и сорвано врагом.

Вербовка израильского министра Гонена Сегева, арест Рухоллы Зама, арест Расула Даниалзаде, банковского должника, обнаружение обширной сети связи и шпионажа ЦРУ в регионе, а также надзор за системами связи истребителей США наряду с арестом Шармахда - это лишь несколько примеров сложных операций. Это успешная разведка, основанная на опыте иранских разведчиков, которая, наряду с сотнями других мелких и крупных дел, не только удивила врага, но и заставила всех поверить, что разведывательная власть Ирана - не выдуманная история.

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