МИД: подписание нефтяного контракта США в Сирии не имеет юридической силы

Аббас Мусави осудил подписание нефтяного контракта США с курдской группой в Сирии как акт, противоречащий международному праву и нарушающий принцип национального суверенитета и территориальной целостности Сирии.

Он сказал, что подписание соглашения Соединенными Штатами в качестве незаконной оккупационной силы на сирийской земле не имеет юридической силы, добавив, что «это еще один шаг страны по разграблению природных ресурсов Сирии».

Американский телеканал Alhurra ранее сообщал, что командующий курдскими силами Мазлум Абди подписал контракт с американской нефтяной компанией.

В воскресенье сирийский МИД назвал соглашение кражей сирийской нефти и подчеркнул, что соглашение является недействительным и незаконным.

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