Реза Насри, указывая на негативное влияние санкций на состояние иранских пациентов, писал: «Американских чиновников обвиняют в преступлениях против человечности. Ситуация с «iran gamma knife center» является примером преступления и катастрофы в отношении иранской системы здравоохранения. Правозащитные организации и национальные суды в европейских странах, если они верят в свою миссию, должны противостоять этим обвиняемым».

«До того, как США вышли из ядерной сдлеки, iran gamma knife center в Иране смог за 10 лет лечить более 10 000 пациентов с опухолями головного мозга с использованием передовых технологий. Неинвазивные методы, используемые в центре, позволили специалистам точно определить места раковых опухолей в голове и шее и нацелить их на гамма-лучи. Но сегодня, поскольку санкции США препятствуют ввозу медицинского оборудования, лечение от этой болезни прекратилось, и у тысяч пациентов нет выбора», - добавил он.

«Из-за политики максимального давления Трампа тысячи иранских пациентов с опухолями головного мозга практически не имеют реальных вариантов лечения. Лица, совершившие эти серьезные преступления (Трамп, Помпео, Стивен Мнушин, Брайан Хук и другие), не только не реагируют на это злодеяние, но и хотят переизбраться на следующих выборах», - заключил он.

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