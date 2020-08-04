2 иранца представят Иран на выборах международной федерации тяжёлой атлетики

Эльхам Хоссейни завоевала первую медаль в истории спорта страны по тяжелой атлетике среди женщин в международном турнире памяти Наима Сулейманоглу в Турции.

Хафиз Гашгаи считается первым тяжелоатлетом, который завоевал медаль в весовой категории 55 кг после победы Исламской революции 1979 года.

Секретарь иранской федерации тяжелой атлетики Мохсен Бейранванд предложил создать комиссию спортсменов. Он также является членом комитета тренеров IWF.

Первый срок комиссии спортсменов международной федерации тяжёлой атлетики начнется с первого сентября 2020 года, и завершится после Олимпийских игр в Токио.

Следите за нами в Twitter @irnarussian