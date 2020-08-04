Враги стремятся показать иранское правительство неэффективным, заявил Рухани

Иранский президент подчеркнул необходимость координации и взаимодействия властей страны для противостояния психологической войне и санкциям противников. "Иранский народ всегда поддерживает властей страны, и большие достижения и успехи страны обусловлены поддержкой народа и его бдительностью и сопротивлению заговорам и давлениям врагов", отметил он на заседании штаба по экономической координации правительства во вторник.

По его словам, экономические поджигатели войны возмущены достижениями иранского народа и еженедельным открытием крупных проектов стране.

"Сравнение ситуации с внутренним производством в Иране с США и Европой, где ВВП сократился на более 30% и 10%, хорошо показывает терпимость иранской экономики на фоне пандемии коронавируса", заключил он.

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