«Крупный план» Киаростами попал в список лучших фильмов в истории кино

Британский культурный журнал Far Out составил список лучших и наиболее влиятельных неанглоязычных фильмов за всю историю кино, изучив шедевры мирового кино. Среди 25 фильмов в этом спискевстречается Крупный план Аббаса Киаростами, известного иранского режиссера.

Крупный план — иранский фильм 1990 года кинорежиссёра Аббаса Киаростами в жанре докуфикшн. В фильме рассказывается история из реальной жизни о суде над человеком, который выдавал себя за кинорежиссёра Мохсена Махмальбафа, обманывая семью, обещая им роли в своём новом фильме. Особенностью фильма является то, что все герои истории сыграли самих себя. Фильм о человеческой идентичности повысил узнаваемость Киаростами на Западе.

Многие критики считают Крупный план шедевром мирового кино; в 2012 году британский журнал о кино Sight & Sound по опросам критиков включил фильм в список "Топ-50 величайших фильмов всех времён.

Крупный план основан на реальных событиях, произошедших в Северном Тегеране в конце 1980-х годов. Киаростами впервые услышал о Сабзиане в 1989 году после прочтения об его истории в статье журналиста Хасана Фаразманда в иранском журнале "Sorush". Киаростами немедленно приостановил работу над своим тогдашним проектом, который был в подготовке производства, и начал снимать документальный фильм о Сабзиане.

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