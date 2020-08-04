4 авг. 2020 г., 12:04
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«Крупный план» Киаростами попал в список лучших фильмов в истории кино

«Крупный план» Киаростами попал в список лучших фильмов в истории кино

Тегеран, 4 августа, ИРНА - Фильм «Крупный план», снятый покойным иранским режиссером Аббасом Киаростами, вошел в число 25 лучших неанглоязычных фильмов в истории кино по версии журнала «Far Out».

Британский культурный журнал Far Out составил список лучших и наиболее влиятельных неанглоязычных фильмов за всю историю кино, изучив шедевры мирового кино. Среди 25 фильмов в этом спискевстречается Крупный план Аббаса Киаростами, известного иранского режиссера.

Крупный план — иранский фильм 1990 года кинорежиссёра Аббаса Киаростами в жанре докуфикшн. В фильме рассказывается история из реальной жизни о суде над человеком, который выдавал себя за кинорежиссёра Мохсена Махмальбафа, обманывая семью, обещая им роли в своём новом фильме. Особенностью фильма является то, что все герои истории сыграли самих себя. Фильм о человеческой идентичности повысил узнаваемость Киаростами на Западе.

Многие критики считают Крупный план шедевром мирового кино; в 2012 году британский журнал о кино Sight & Sound по опросам критиков включил фильм в список "Топ-50 величайших фильмов всех времён.

Крупный план основан на реальных событиях, произошедших в Северном Тегеране в конце 1980-х годов. Киаростами впервые услышал о Сабзиане в 1989 году после прочтения об его истории в статье журналиста Хасана Фаразманда в иранском журнале "Sorush". Киаростами немедленно приостановил работу над своим тогдашним проектом, который был в подготовке производства, и начал снимать документальный фильм о Сабзиане.

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