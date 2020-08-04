В Иране заявили об обнулении импорта иностранных товаров, аналогичных отечественным

"Импорт ненужных товаров и предметов роскоши в стоимостном выражении составил 290 млн долларов в прошлом году, и 3,5 млрд долларов в иранском 1397 году (начался 21 марта 2018 года – 20 марта 2019 года)", он сообщил ИРНА, добавив, что министерство промышленности, рудников и торговли в этом году стремится импортировать лишь сырье для заводов, основные товары, машины и оборудования.
"Импорт в Иран товаров в прошлом году в стоимостном выражении составил 43 млрд 700 млн долларов. В структуре импорта наибольшая доля приходится на инвестиционные товары, полуфабрикаты и сырье — 85% от всего объёма импорта, также следует основные потребительские товары – 15%", заявил он.
Хиабани отметил, что Иран граничит с 15 странами, в которые приходится 60% от общего экспорта страны.
Он заключил, что объем экспорта Ирана со странами ЕАЭС вырос на 63%, подписав соглашение о сотрудничестве в октябре 2019 года.
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Тегеран, 4 августа, ИРНА – Исполняющий обязанности министра промышленности, рудников и торговли Хоссейн Модаррес Хиабани заявил, что это ведомство в целях развития экспорта и контроля над импортом стремится к обнулению импорта иностранных товаров, аналогичных отечественным.
"Импорт ненужных товаров и предметов роскоши в стоимостном выражении составил 290 млн долларов в прошлом году, и 3,5 млрд долларов в иранском 1397 году (начался 21 марта 2018 года – 20 марта 2019 года)", он сообщил ИРНА, добавив, что министерство промышленности, рудников и торговли в этом году стремится импортировать лишь сырье для заводов, основные товары, машины и оборудования.
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