3 авг. 2020 г., 22:58
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News Code: 83895563
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Иранские студенты заняли 3-е место в командном зачете Международной олимпиады по математике IMC 2020

Иранские студенты заняли 3-е место в командном зачете Международной олимпиады по математике IMC 2020

Тегеран, 3 августа. ИРНА — Команда Мешхедского университета имени Фирдоуси стала бронзовым призером Международной олимпиады для студентов по математике.


Из-за вспышки коронавирусной инфекции соревнования прошли в дистанционном формате с 25 по 30 июля.
Из Ирана в конкурсе приняли участие две команды, в составе которых вошли Фатеме Али-Мирзаи, Сахар Бахшандехнеджад, Элика Теймури, Фархан Акнум, Эмад Изадифар, Амир Хоссейн Эскандани, Эсан Кафшдар Гохаршади и Эрфан Алианнежади.
Команда Сахара Бахшандехнеджада и Амира Хоссейн Эскандани заняла третье место. Кроме того почетной грамотой была отмечена команда Эрфана Алианнежади и Эхсана Кафшдара Гохаршади, Фатеме Али-Мирзаи и Элики Теймури.

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