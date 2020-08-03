Иранские студенты заняли третье место в командном зачете Международной олимпиады для студентов по математике IMC 2020



Из-за вспышки коронавирусной инфекции соревнования прошли в дистанционном формате с 25 по 30 июля.

Из Ирана в конкурсе приняли участие две команды, в составе которых вошли Фатеме Али-Мирзаи, Сахар Бахшандехнеджад, Элика Теймури, Фархан Акнум, Эмад Изадифар, Амир Хоссейн Эскандани, Эсан Кафшдар Гохаршади и Эрфан Алианнежади.

Команда Сахара Бахшандехнеджада и Амира Хоссейн Эскандани заняла третье место. Кроме того почетной грамотой была отмечена команда Эрфана Алианнежади и Эхсана Кафшдара Гохаршади, Фатеме Али-Мирзаи и Элики Теймури.

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