Глава МИД Боснии и Герцеговины выразила Ирану признательность за постоянную поддержку ее страны

Посол Ирана в Сараево Махмуд Хейдари провел в понедельник прощальную встречу с главой МИД Боснии и Герцеговины.

"Босния и Герцеговина благодарна иранскому народу за постоянную поддержку иранского народа", сказала министр.

Во время встречи, стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества между.

Собеседники выразили надежду на дальнейшее укрепление всестороннего сотрудничества между двумя странами.

Посол Ирана, в свою очередь, сообщил об увеличении объема торговли между двумя странами за последние четыре года. "Вспышка коронавирусной инфекции в последние месяцы оказала негативное влияние на торговоэкономические связи двух стран. Мы надеемся, что, преодолев пандемию, возобновится торгово-экономические отношения двух стран", сказал он.

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