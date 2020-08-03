Зариф: просчеты сверхдержав привели к катастрофическим последствиям

Просчеты, допущенные в процессе нового глобального порядка, гораздо более катастрофичны, чем ошибки, допущенные другими странами, заявил Зариф в понедельник, выступая на живой лекции под названием «Характеристики переходного периода».

Он назвал вторжение США в Ирак одним из просчетов сверхдержав. "После того, как атака была проведена, в ней было много двусмысленности, но одна вещь была совершенно ясна; с самого начала было очевидно, что этот шаг приведет к росту экстремизма в мире", пояснил посол.

"Экстремизм был вызван просчетами", сказал он, добавив, что основной проблемой, которая привела к нынешней печальной ситуации, является отсутствие понимания и просчет, которые привели к ошибкам региональных держав и сверхдержав.

"Мы переживаем такую ситуацию в течение последних 30 лет", сказал глава иранской дипломатии. "Мы не должны предсказывать время, когда оно закончится. Это долгий период. Холодная война длилась около 50 лет" уточнил Зариф.

Зариф назвал "интенсивную конкуренцию" одной из характеристик переходного периода, добавив, что соревнования имеют как краткосрочные, так и среднесрочные цели.

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