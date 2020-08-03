Иранский фильм попал в конкурс фестиваля «RIFF» в США

38-й Международный кинофестиваль в Род-Айленде (Rhode Island International Film Festival) пройдет с 4-го по 9-е августа.
В прошлом году картина "Больше не спи" Имана Давари получил приз «RIFF» за лучший сценарий.
Международный кинофестиваль в Род-Айленде — Один из лучших международных кинофестивалей, входящий в топ-10 лучших фестивалей короткометражного кино в США. Кинофорум поддерживает дух независимого кинематографа и стал пристанищем для независимых кинематографистов со всего мира.
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Тегеран, 3августа. ИРНА — Фильм " "Морковный пирог" иранского сценариста Имана Давари попал в конкурс международного кинофестиваля "Rhode Island International Film Festival" в США.
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