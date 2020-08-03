Иранский фильм попал в конкурс фестиваля «RIFF» в США



38-й Международный кинофестиваль в Род-Айленде (Rhode Island International Film Festival) пройдет с 4-го по 9-е августа.

В прошлом году картина "Больше не спи" Имана Давари получил приз «RIFF» за лучший сценарий.

Международный кинофестиваль в Род-Айленде — Один из лучших международных кинофестивалей, входящий в топ-10 лучших фестивалей короткометражного кино в США. Кинофорум поддерживает дух независимого кинематографа и стал пристанищем для независимых кинематографистов со всего мира.

Следите за нами в Twitter @irnarussian