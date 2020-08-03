За 6 лет в Иран были возвращены 3400 культурных и исторических ценностей

"За последние 6 лет в Иран были возвращены более 3400 исторических и культурных артефактов", сказал Талебиан.

"Иран является одной из наиболее успешных стран в возвращении исторических и культурных памятников, и действия Ирана сделали мировой рынок для контрабанды и продажи культурных и исторических ценностей небезопасным", сказал он.

"Учитывая, что Иран, как и Греция, сталкивался с грабежами, кражами и контрабандой исторических памятников в течение последних двух веков, мы надеемся, что сможем обеспечить почву для возвращения похищенных объектов путем сотрудничества и принятия соответствующих решений", добавил заместитель министра.

Посол Греции, в свою очередь, подчеркнул, что культурное наследие, туризм и ремесла в современном мире являются важными инструментами содействия миру. Он также выразил заинтересованность своей страны в использовании иранского опыта в возвращении культурных и исторических ценностей.

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