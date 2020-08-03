3 авг. 2020 г., 15:18
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Посол Австрии в Иране высоко оценил меры Ирана по борьбе с коронавирусом

Посол Австрии в Иране высоко оценил меры Ирана по борьбе с коронавирусом

Тегеран, 3 августа. ИРНА — Посол Австрии в Тегеране Стефан Шульц высоко оценил меры Ирана по борьбе с пандемией коронавируса и противодействию жестким санкциям запада.

"Иран успешно смог справиться с этими двумя глобальными проблемами и двигаться вперед", сказал посол, на заседании с властями провинции Кохгилуйе и Бойерахмед по развитию сотрудничества с Австрией.

"Целью моего визита в Ясудж было выявление различных областей сотрудничества на основе интересов обеих сторон и развитие сотрудничества по всем направлениям, особенно в сфере экономики и туризма", добавил он.

Посол Австрии в Иране  выразил заинтересованность австрийских компаний и предприятий в развитии сотрудничества с иранскими партнерами, заявив, что на прошедшем в мае заседании по Ирану приняли участие более 250 австрийских компаний.

Он также сообщил, что в ноябре текущего года делегация из представителей австрийского бизнеса посетит Иран для оказания гуманитарной помощи.

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