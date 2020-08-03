Последние данные о ситуации с COVID-19 в Иране

"С начала распространения коронавируса в Иране зафиксированы 270 228 случаев выздоровления среди заразившихся", отметила она на пресс-конференции.

Она добавила, что к сожалению, в общей сложности в Иране умерли уже 17 405 человек.

Напомним, что более 18 млн. человек заразились коронавирусом в мире 700 тыс. из которых умерли.

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