Экспорт газа из Ирана достиг 75 млн куб. м в день

Он на церемонии открытия газоснабжения 77 деревень в режиме видеоконференции отметил, что до 2013 года 14 тыс. деревней получили доступ к газопроводу, а за последние 7 лет более 30 тыс. деревень подключены к газовой сети страны. Зангане заверил, что число этих деревень достигнет 33 тыс. к концу иранского 1399 года (20 марта 2021 года).

По его словам, в настоящее время 88% сельского населения страны подключены к газовой сети, и 95% общего населения Ирана имеют доступ к газу.

Зангане отметил, что в мире нет такого распространенной газовой сети, как в Иране. Он подчеркнул, что газоснабжение деревень создало сотни тысячей должностных мест.

Он также заверил, что санкции в отношении Ирана и ситуация с коронавирусом не только не остановили нефтяные проекты страны, но и уже начались новые планы.

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