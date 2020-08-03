3 авг. 2020 г., 14:13
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News Code: 83895024
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Россия защищает право Ирана на мирное использование ядерной энергии

Россия защищает право Ирана на мирное использование ядерной энергии

Москва, 3 августа, ИРНА – Россия поддерживает право Исламской Республики Иран на мирное использование ядерной энергии в рамках ДНЯО. Об этом заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Атомные возможности были предоставлены Ирану в рамках ДНЯО. Эти возможности и потенциалы являются абсолютно легальными, пока они используются в мирных целях. Обязанность МАГАТЭ заключается в одобрении мирного использования ядерных материалов. Те, кто не согласен с этой системой, выступают против ДНЯО", написал Ульянов в Twitter в ответ на высказывания главы Фонда по Защите Демократии Марка Дубовица.
Ранее Дубовиц написал, что ОАЭ в отличие от Ирана отказались от производства радиоактивных материалов на своей земле, которые могли бы употреблены для ядерного оружия, придерживав золотой стандарт.
1 августа ​​​​​​премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая Мухаммед бен Рашид Аль Мактум объявил о запуске первой в арабском мире атомной станции "Барака".
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