Россия защищает право Ирана на мирное использование ядерной энергии

"Атомные возможности были предоставлены Ирану в рамках ДНЯО. Эти возможности и потенциалы являются абсолютно легальными, пока они используются в мирных целях. Обязанность МАГАТЭ заключается в одобрении мирного использования ядерных материалов. Те, кто не согласен с этой системой, выступают против ДНЯО", написал Ульянов в Twitter в ответ на высказывания главы Фонда по Защите Демократии Марка Дубовица.

Ранее Дубовиц написал, что ОАЭ в отличие от Ирана отказались от производства радиоактивных материалов на своей земле, которые могли бы употреблены для ядерного оружия, придерживав золотой стандарт.

1 августа ​​​​​​премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая Мухаммед бен Рашид Аль Мактум объявил о запуске первой в арабском мире атомной станции "Барака".

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