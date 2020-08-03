Представитель ВОЗ высоко оценил действия Ирана в борьбе с коронавирусом

"ВОЗ планирует импортировать медицинские средства, наборы для диагностики коронавируса для противостояния коронавирусу", отметил он в понедельник на встрече с членами медицинского университета им. Ибн Сина в Хамедане.

Хамельман также заявил об актах ВОЗ для поддержки министерства здравоохранения и медицинского образования в целях обеспечения необходимых средств больниц и лабораторий.

По его словам, посещение некоторых медицинских центров вошло в программы проекта "ICARP", который предусматривает обеспечение защитных средств в целях повышения стандарта наборов диагностики COVID-19.

"Сегодня врачи находятся на фронте борьбы с коронавирусом", отметил он, выразив надежду на улучшение медицинской грамотности.

Согласно последним данным, число случаев заражения коронавирусом в Иране превысило 309 тыс., более 17 тыс. из которых умерли.

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