2 авг. 2020 г., 22:51
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Производство стали в Иране установит рекорд

Производство стали в Иране установит рекорд

Тегеран, 2 августа, ИРНА - Заместитель министра промышленности, рудников и торговли Ходадад Гарибпур сказал, что в этом году впервые производство стали превысит 30 миллионов тонн, и рекорд будет побит.

«Нынешняя тенденция показывает, что мы достигнем 55 миллионов тонн стали до 2025 года», - отметил он.

Последние опубликованные статистические данные показывают, что в этом году объем стали в стране достигнет 43,6 млн. тонн, а объем производства превысит 30 млн. тонн. В прошлом году объем стали в стране был объявлен на уровне 37,5 млн. тонн, а производство достигло 27,2 млн. тонн. Объем экспорта составил около 10 млн. тонн.

По его словам, к концу года в стране планируется произвести 31 млн. тонн стали.

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