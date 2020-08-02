Производство стали в Иране установит рекорд

«Нынешняя тенденция показывает, что мы достигнем 55 миллионов тонн стали до 2025 года», - отметил он.

Последние опубликованные статистические данные показывают, что в этом году объем стали в стране достигнет 43,6 млн. тонн, а объем производства превысит 30 млн. тонн. В прошлом году объем стали в стране был объявлен на уровне 37,5 млн. тонн, а производство достигло 27,2 млн. тонн. Объем экспорта составил около 10 млн. тонн.

По его словам, к концу года в стране планируется произвести 31 млн. тонн стали.

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